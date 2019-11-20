Güney Afrika’da, mahkemede delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat öldü

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal bölgesindeki mahkemede, delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Bir hırsızlık davasının görüldüğü sırada tüfek delil olarak mahkemeye sunuldu ve bu sırada patlaması sonucunda avukat kalçasından vuruldu. Polis, Adelaide Ferreira-Watt adlı avukatın mahkeme salonunda ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Avukatın ölümüyle ilgili, ‘kasıtsız adam öldürme’ suçlamasıyla soruşturma açılacağı duyuruldu. Tüfeğin ve mahkeme salonuna götürülmeden önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının da titizlikle inceleneceği belirtildi.