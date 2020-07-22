Güney Afrika’da Covid-19 örnekleri çalındı

Güney Afrika’nın Port Elizabeth kentinde, Covid-19 hastalarından alınan örnekleri taşıyan bir kamyon çalındı. Bir kliniğin önünde park halindeyken çalınan kamyon kısa süre sonra bulundu; ancak içinde örnekler yoktu.

Fotoğraf: Reuters

Uzmanlar, toplumu ve örnekleri çalan kişileri temas etmemeleri yönünde uyardı. Ulusal Sağlık Laboratuvarları Hizmetleri’nden bir yetkili, “Örneklerle temas çok tehlikeli. Hastalık bulaşabilir” dedi.

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Polis soruşturma başlatırken kaç örneğin çalındığının netleşmesi üzerine ait oldukları kişilere tekrar test yapılacağı belirtildi.

2.5 milyon kişiye test yapılan ülkede 391 bin 798 kişide virüs tespit edildi. 5 bin 368 kişi Covid-19’a yenik düştü.