Güney Afrika’da ‘corona’ sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.