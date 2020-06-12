Güney Afrika’da ‘corona’ sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı

Güney Afrika hükümeti, corona virüsle mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde son bir ayda 2 bin 280 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
AA’nın haberine göre, Güney Afrika İslah Merkezi Sözcüsü Singabakho Nxumalo, cezaevlerinde normal kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu belirtti.
Nxumalo, salgın döneminde cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için son 30 günde 2 bin 280 mahkumun salıverildiğini kaydetti.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mayıs ayında Covid-19 ile mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde 19 bin mahkuma af çıkarılacağını açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar vaka sayısı 58 bini aşarken, 1210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 33 binden fazla kişi de iyileşti.