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Yaramazlara biraz batar!

Güney Afrika mutasyonunu çalışan profesör: Oxford aşısı ağır vakaları önleyebilir

Corona virüsünün Güney Afrika mutasyonu üzerine çalışma yürüten Profesör Shabir Madhi, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının bu mutasyonun ağır vakalarını durdurabileceği yönünde umutlar olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Radyo’ya konuşan Madhi, aşının hafif vakalar üzerinde kısıtlı düzeyde etki gösterdiğini söyledi.

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Küçük ölçekli bir çalışmada, aşının hafif-orta vakalarda yüzde 10 koruma sağladığı sonucuna varıldı.

Güney Afrikalı yetkililer pazar günü, ülkenin aşı programı kapsamında AstraZenaca’nın aşısının askıya alındığını açıklamışlardı. Çalışmalar aşının ülkede görülen ‘corona’ mutasyonunun hafif ile orta vakalarında çok düşük koruma sağladığını göstermişti.

Madhi, ağır vakalar düşünüldüğünde aşının etkinliği kanıtlanan Johnson & Jonhson aşısı kadar koruma sağlayabileceğini söyledi.

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Madhi, “Farklı yaş guruplarındaki ağır vakalar üzerinde yaptığım deneylerde AstraZeneca aşısının Johnson & Johnson aşısı kadar etkili olabileceğine yönelik hala umut var” dedi.

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