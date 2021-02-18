Güney Afrika mutasyonu, Pfizer aşısının antikor korumasını üçte iki azaltabilir

Corona virüsüne karşı aşı üreten Pfizer ve BioNTech şirketleri, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonunun aşının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketlerin yürüttüğü laboratuvar araştırmasında, aşının bu mutasyona karşı koruma sağlayıp sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.

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Ancak araştırma aşının virüsü etkisiz hale getirebildiğini de ortaya koydu. İki şirket insanlar üzerinde yapılan deneylerde mutasyonun aşının sağladığı korumayı azalttığına dair henüz kanıt bulunmadığına dikkat çekti.

İki şirket ürettikleri aşının yeni bir versiyonunu geliştirmek veya güçlendirici ek aşı yapılması için düzenleyici kurumlarla görüştüklerini belirtti.

Texas Üniversitesi’nden (UTMB) bilim insanlarının da katıldığı laboratuvar çalışmasında Güney Afrika’da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı mutasyonun insan hücrelerine bağlandığı uç proteinin aynısını taşıyan bir virüs geliştirildi.

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Corona virüsü aşılarının neredeyse tamamı virüsün insan hücrelerine bağlandığı bu proteini hedef alarak etki gösteriyor.

Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü, aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD’de görülen virüs cinsiyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğü sonucuna vardı.

Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de (NEJM) yayınlandı.

İnsanları corona virüsüne karşı koruyacak antikor miktarı konusunda net bir kriter olmadığı için antikor miktarındaki üçte iki düşüşün aşıyı etkisiz hale getirip getirmeyeceği ifade edilemiyor. Ancak çalışmayı yürüten UTMB profesörü Pei-Yong Şi, Pfizer aşısının büyük ihtimalle koruma sağlayacağını ifade etti.

“Etkisiz hale geldi diyebileceğimiz asgari sayıyı bilmiyoruz” diyen Şi, araştırmada gözlenen bağışıklık tepkisinin koruma için gereken asgari seviyeden oldukça yukarıda olduğunu düşündüğünü belirtti.