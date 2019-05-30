Güney Afrika liderinden cinsiyet eşitliği gözeten kabine: 14 kadın, 14 erkek

Güney Afrika’nın geçen cumartesi yemin eden yeni devlet başkanı Cyril Ramaphosa yeni kabinesini açıkladı. Ramaphosa, kabinenin yarısını kadınlardan oluşturarak cinsiyet konusunda eşitlikçi bir tavır ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Bunun ülke tarihinde bir ilk olduğu belirtilirken Ramaphosa’dan demokrat bir adım daha geldi: kadın bakanlardan biri muhalefetten. İyi Parti’den Patricia de Lille altyapı geliştirme bakanı oldu.

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8 Mayıs’ta düzenlenen seçimi yüzde 58’le kazandığı Afrika Ulusal Kongresi’nin lideri olan Ramaphosa ayrıca çok kalabalık dediği kabinedeki bakan sayısını 36’dan 28’e düşürdü.

BBC’ye konuşan Güney Afrikalı gazeteci Verashni Pillay, Ramaphosa’nın kabinenin yarısının kadınlardan oluşturmasının sürpriz olduğunu söyleyerek, “Bu onun anlayışlı ve eşitlikçi biri olduğunun göstergesi” dedi.

Ramaphosa’nın bu tavrı halk tarafından da memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada çok sayıda olumlu mesaj paylaşıldı. Güney Afrika İşbirliği adlı sivil toplum kuruluşundan da olumlu açıklamalar geldi. Güney Afrika İttifakı’ndan Tanya Cohen, devlet başkanının topluma olumlu mesajlar verdiğini söyledi.