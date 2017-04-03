Güneş’in ‘fiziğiyle’ ilgili esprisine ‘içerleyen’ Özat: 80 yaşında İstanbul’a gelince bozulmuş, bir daha elini öpmem 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kendisiyle ilgili yaptığı espriye ‘içerleyen’ Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Herhalde İstanbul’un büyüsü kendisini bozmuş. 80 yaşında İstanbul’a gelince bozulmamak mümkün değil” dedi.

‘Herhalde İstanbul’un büyüsü kendisini bozmuş’

Beyaz Futbol canlı yayınına bağlanan Gençlerbirliği teknik direktörü şunları söyledi: “Biz onu Trabzon’dan daha saygı duyduğumuz, işte öğretmen Şenol hoca diye bekliyorduk ama galiba benim cüssemden güya espri yapıyor. Çok espritüeldir kendisi. İşte ‘Bu cüsseyle nasıl koştu geldi. Ben gidemedim. Galiba elimi öpmeye gelmiş’ demiş. Merak etmesin, onun elini bir daha öpmem. El öpmeyi anamdan, babamdan gördüğüm terbiyeden yaptım. Ama o bunu kalkıp da bir maç sonrası espri malzemesi yaparsa da ben onun elini öpmem. Ha, o benim cüssemle alay ediyor olabilir. Bugün 100 kilo olursun, yarın 80 kilo olursun ama biz onunla hep gurur duyduk. Korece bildiği için yanına tercüman vermeden Kore’ye gönderdik biz onu.”

‘ Çok iyi Türkçesi olduğu için anlamakta zorluk çektik’

“Güneş’in sözleri İstanbul’un büyüsüne kapıldığının, ezikliğinin bir belirtisidir” diyen Özat, şöyle devam etti: “Hiç kusura bakmasın. Bazıları olayı benim Fenerbahçe’ye mal olmama kadar çekiyor ama hiç alakası yok. Öyle bir durum olsa maçtan önce elini öpmeye kalkmam. Çünkü Fenerbahçe’yle yaşadıkları kendisini ilgilendirir. O dönemde ben Almanya’da futbol oynuyordum. Ama şöyle bir şey var ki biz Şenol hocayı çok iyi Türkçesi olduğu için anlamakta zorluk çektik yıllarca. Ama biz bunun üzerine hiç konuşmadık. Yaptığı hoş değildi. Ama şimdi ben ona gönül koymak istemiyorum. Kolay değil. İstanbul’a gelmek değil. 70 yaşında buraya geldi. Belki iki sene üst üste şampiyon olacak. Hayatında hiç şampiyonluğu yok. Belki bunu kaldıramıyor olabilir. Dolayısıyla çok da fazla üstüne gitmek istemiyorum.”

‘Aynı durumlara kendisi maruz kalmıştı’

Türkiye’nin üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası’nda milli takımın başında olan Güneş’le ilgili yapılan yorumları hatırlatan 40 yaşındaki teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı durumlara kendisi maruz kalmıştı. Tüm ülke Dünya Kupası üçüncülüğünde kendisinin giyimi, kuşamı, şivesiyle alay ederken insanın içine bakın dedik. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlarla? Şenol hoca çok stresli bir dönem yaşıyor. Kendisi farkında değil. İki sene üst üste şampiyon olmak antrenörlük kariyerinde ilk defa elde edebileceği bir şey. Onun stresini yaşıyor olabilir. Bugün Beşiktaş’ın başında olabilirsin ama yarın bir gün bir Anadolu takımını çalıştırırsın. Yarın bir gün Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı çalıştıran bir hoca taraftarın, medyanın gücünü arkasına alıp sana aynı şeyi yaptığı zaman sen zorda kalırsın. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de yapmayacaksın.”

Ne olmuştu?

Şenol Güneş’in dördüncü hakeme itiraz ettiği bir pozisyonda yanına koşup kendisine tepki gösteren Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan kişi. Her maçtan önce gider elini öperim” demişti.

Maçta yaşanan bu olay ve Özat’ın basın toplantısındaki açıklamaları sorulan Güneş ise, “Teknik adam oradan buraya geliyorsa iyi deplase oluyor. O fiziğine rağmen oradan buraya geldi, ben gidemedim oraya. Herhalde yine elimi öpmeye gelmiştir” diye konuşmuştu.