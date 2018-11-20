Güneş’e ‘ikiz kardeşi kadar’ benzeyen yıldız keşfedildi

Güneş’e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi.

Uluslararası bir araştırmacı ekibinin yürüttüğü çalışma sonucunda 17 bin yıldızın kimyasal yapısı, hareketleri ve yaşları incelendi.

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Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uzay aracı Gaia aracılığıyla yapılan incelemede 4,5 milyar yaşında olduğu sanılan ve Güneş ile büyük benzerlikler taşıyan ‘HD186302’ isimli bir yıldız keşfedildi.

Araştırmacılar yıldızın Güneş’e ‘ikiz kardeşi kadar’ benzediğini belirtti.

Bu yıldızın Dünya’ya 184 ışık yılı uzaklıkta olduğu düşünülüyor.