Güneş ‘tartışmaya girmedi’: Şu an Beşiktaş’a aitim, teklif gelirse karar başkanın 

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takım için adı geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Ben şu an Beşiktaş’a ait biriyim. Şu an öyle bir tartışmaya girmem doğru değil” dedi.

‘Beşiktaş’la yeni mukavele yaptım’

Siyah-beyazlıların kamp yaptığı İspanya’da düzenlediği basın toplantısında kendisini milli takım tekni kdirektörlüğü için düşünenlere teşekkür eden Güneş şunları söyledi: “Çünkü orada düşünülmek istenmek, yaptıklarınızın doğruluğu, karşılığıdır. Ama ben şu anda zaten sizin de bildiğiniz gibi Beşiktaş’la yeni bir mukavele yaptım. O zaman da tartışmalar, benim hak etmediğim eleştiriler oldu. Paralar şunlar bunlar konuşuldu. O gün de zaten bir an evvel olsun bitsin derken nedense hep benim üzerimden bu spekülasyonlar yapılıyordu. O dönemde kavgaya getirdiler neredeyse başkanla. Öyle bir şey olabilir mi! Ben şu an Beşiktaş’a ait biriyim. Olmasaydım, o zaman milli takım mı, Beşiktaş mı tartışması olurdu. Şu an öyle bir tartışmaya girmem doğru değil.”

‘Camiaları yıpratmak doğru değil’

“Ait olduğum bir kurum var” diyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü şöyle devam etti: “Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli. Herkes önemli ve değerli. Camialar önemli. Böyle camiaları yıpratmak doğru değil. Bir takdir görmüşümdür. Bu takdirin de teklifi henüz olmamıştır. Ama olursanın cevabını verebilecek durumda değilim. Net olarak söylüyorum. Ben şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Dolayısıyla benim resmi olarak zaten böyle bir şey yapmam mümkün değil. Ama duygu olarak da söyleyeyim; ben bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam.”

‘Başkan karar verir’

Milli takımdan teklif gelmesi halinde bunu ilk olarak başkan Fikret Orman’a söyleyeceğini dile getiren Güneş, kararı da başkanın vereceğini ifade etti: “Ama bana sorarsanız buraya çalışırken başka takım çalıştırmayı çok doğru bulmadım. Diyelim ki talep oldu. Yine orada ben söz sahibi değilim, başkandır söz sahibi. Diğer konulara girmek istemiyorum çünkü ne olacağını bilemiyorum. Çünkü şunu diyemiyorum; yüzde yüz diyebilmem için… Başkan şu an benim görevime son verebilir mi? Verebilir. O zaman başka şeyler düşünürüm. Ama bugünkü duygum, buradayım, burada olmaktan mutluyum.”

‘Görevde olmayan birinin çalışması daha doğru’

65 yaşındaki teknik direktör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kendisine üç dört maç için milli takımın başına geçmesini istemesi halinde tavrının ne olacağına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Tekrar söylüyorum, yüzde yüz demememin sebebi olabilecek durumlarla ilgili. Varsayımla konuşmak hiç doğru değil, hiç sevmediğim ve cevap vermediğim sorulardır ama cevap da vereyim madem, hem siz hem kamuoyu tatmin olsun diye. Aynı şekilde konuşurum, aynı şekilde ifademi söylerim. Ben veya bir başkasının kulüple milli takımı beraber götürmesini sağlıklı bulmuyorum. Kendi adıma söylüyorum. Aynı şeyi paylaşırım cumhurbaşkanıyla. Görevde olmayan birinin çalışması daha doğru olur diye düşünüyorum.”