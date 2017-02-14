Güneş kaçırır mı: Değirmenci, ‘Hayır’cılara baskı algısı’ yaratmak için işten çıkarılmış

İktidara yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için haber spikeri İrfan Değirmenci’nin iş akdini feshetmesinin arkasındaki esas amacın ‘Hayır’cılara baskı yapılıyor’ algısı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Provokatif ve hedef gösteren haberleriyle de gündeme gelen gazete, manşetinde Değirmenci’yle birlikte fotoğrafına yer verdiği Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan için ‘Bay Mikser’ ifadesini kullandı.

Değirmenci’nin iş akdinin feshedilmesiyle ilgili haber, gazetenin birinci sayfasından şöyle sunuldu: “Aydın Doğan medyası her seçim öncesi yaptığı gibi yine provokasyona başladı. Ancak bu kez farklı bir yöntem uyguladı. Önemsiz bir sunucuyu referandumda ‘hayır’ diyeceğini açıkladığı gerekçesiyle işten kovan Doğan, ‘Hayırcılara baskı yapılıyor’ algısı oluşturmaya çalıştı.”

Değirmenci’nin işten çıkarılmasını ‘provokasyon’ diye niteleyen Güneş gazetesi, “Reyting sıralamasında ilk 100’e dahi giremeyen önemsiz bir sunucuyu referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı gerekçesiyle işten kovan Aydın Doğan, ‘Hayırcılara baskı yapılıyor’ algısı oluşturmaya çalıştı” diye yazdı.

Yaygara operasyonu!

Bununla da yetinmeyen Güneş gazetesi, ‘provokasyon’un başarılı olduğunu öne sürerek, habere ‘Hayırcılar yaygaraya başladı’ ara başlığını atarken, ‘büyük oyun’u şu ifadelerle aktardı: “Aydın Doğan’ın bu provokatif operasyonu sonrası ‘Hayır cephesi’ beklendiği gibi ayağa kalktı. Sosyal medyada ‘Hayır diyenler işlerinden kovuluyor’ yaygarası kopartıldı. Algı operasyonuna terör örgütleri FETÖ ve PKK medyası da destek verdi. Aydın Doğan’a tek kelime etmeden hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, hayırcılar üzerinde baskı kurmakla suçladı.”

Emin Çapa’yı da boş geçmedi

Güneş gazetesi, Değirmenci’nin yerine gelen sunucu Emin Çapa’yı da es geçmedi. ‘Yerine gelene bak!’ ara başlığıyla olayı duyuran gazete, Çapa için ’15 Temmuz’da sokağa çıkanları aşağılayan’ ifadesini kullanırken, haberde şu görüşleri dile getirdi: “Yıllardır hep ekonominin çöktüğünü ileri süren Çapa, ‘Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız’ diyerek 15 Temmuz kahramanlarına hakaretler etmişti.”

Ne olmuştu?

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”