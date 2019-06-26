Güneş enerjisiyle çalışan otomobil tanıtıldı: 725 kilometre gidebiliyor

Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan ‘The Lightyear One’ otomobili saatte 725 kilometre yol katedebilecek.

Fotoğraflar: DHA

2015 yılında Hollanda’daki Eindhoven Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ilk olarak bir yarışma için geliştirdikleri ve güneş enerjisi ile çalışan ‘Stella Lux’ aile otomobilinden sonra The Lightyear One’ı geliştirdi. Yeni aracın enerji tasarrufu daha yüksek ve Stella Lux’un daha fazla yol yapabilen bir versiyonu.

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Öğrenciler tasarladıkları Stelle Lux marka otomobil ile Avustralya’da yapılan güneş enerjisi ile çalışan arabaların katıldığı ‘Dünya Güneş Enerjisi Şampiyonası’na (World Solar Challenge) katılmışlardı.

Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken otomobilin tam şarjla 450 mil -yaklaşık 725 kilometre – yol yapabildiği belirtildi.

‘The Lightyear One’ adıyla satışa çıkarılacak otomobillerin fiyatının 149 bin avrodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.