Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Yunanistan’la aramızda buzul yok ama sular hala çok soğuk

Sonuç…

O zamandan bu yana artık aramızda buzul yok ama sular hâlâ çok soğuk.

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Ve…

Ne yazık ki sorunlarımız hâlâ büyük ve de Kıbrıs açıklarındaki enerji üretimi gibi nedenlerle katlanarak çoğaldı.

Güneri Civaoğlu’nun yazısı

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