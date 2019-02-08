Güneri Cıvaoğlu: Yunanistan’la aramızda buzul yok ama sular hala çok soğuk

Sonuç…
O zamandan bu yana artık aramızda buzul yok ama sular hâlâ çok soğuk.
Ve…
Ne yazık ki sorunlarımız hâlâ büyük ve de Kıbrıs açıklarındaki enerji üretimi gibi nedenlerle katlanarak çoğaldı.
Yaramazlara biraz batar!
Sonuç…
O zamandan bu yana artık aramızda buzul yok ama sular hâlâ çok soğuk.
Ve…
Ne yazık ki sorunlarımız hâlâ büyük ve de Kıbrıs açıklarındaki enerji üretimi gibi nedenlerle katlanarak çoğaldı.
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Peki sulh ceza hakimliklerinin bu tip keyfi kararlar vermesine Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, bir tutanağı erişime engellenen Türkiye Büyük Millet Meclisi “Dur” demeyecek mi?
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018’deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’e düşeceğini öngörüyor.
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