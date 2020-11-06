Güneri Cıvaoğlu: Yüksek mahkeme adaletin karanlık yüzü olabilir mi?

Yüksek Mahkeme adaletin karanlık yüzü olabilir mi?

Trump’ın başvuruları için karar verecek Yüksek Mahkeme’nin 9 hâkimi için bilgi, bu konuda fikir verebilir.

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İşte bir olasılıkla bu 9 hâkim ‘Biden mi, Trump mı?‘ düğümünü çözecek.

9 yüksek yargı hâkiminden 3’ü Demokrat başkanlar tarafından atanmış, 6’sı ise Cumhuriyetçi başkanların atadığı hâkimler.

Yani…

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Trump’ın ve Cumhuriyetçi başkanların atadığı yargıçlar, Demokratların atadıklarının iki katı fazla.

Ayrıca…

Son 3 atama da bizzat Trump tarafından yapılmış.

Bunlardan en sonuncusu Amy Coney Barrett, 27 Ekim 2020’de, yani, Başkanlık seçimine 1 hafta kala atanmış bulunuyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı