Güneri Cıvaoğlu: Yüksek mahkeme adaletin karanlık yüzü olabilir mi?

Yüksek Mahkeme adaletin karanlık yüzü olabilir mi?
Trump’ın başvuruları için karar verecek Yüksek Mahkeme’nin 9 hâkimi için bilgi, bu konuda fikir verebilir.
İşte bir olasılıkla bu 9 hâkim ‘Biden mi, Trump mı?‘ düğümünü çözecek.
9 yüksek yargı hâkiminden 3’ü Demokrat başkanlar tarafından atanmış, 6’sı ise Cumhuriyetçi başkanların atadığı hâkimler.
Yani…
Trump’ın ve Cumhuriyetçi başkanların atadığı yargıçlar, Demokratların atadıklarının iki katı fazla.
Ayrıca…
Son 3 atama da bizzat Trump tarafından yapılmış.
Bunlardan en sonuncusu Amy Coney Barrett, 27 Ekim 2020’de, yani, Başkanlık seçimine 1 hafta kala atanmış bulunuyor.