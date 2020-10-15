Güneri Cıvaoğlu: Türkiye’de dış sermaye için güven ortamı var diyebilir miyiz?

Yatırım kuruluşu Medley Global Advisors’ın uzmanı Nigel Rendell Bloomberg’e şu ‘tatsız‘ yorumu yapmış:
“Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin gösterdiği gibi, Türkiye’ye yatırım, sadece cesurların işi.”
Nedir bu gelişmeler?
S-400’lerin denenmesi…
AB’den ve ABD’den ‘yaptırım‘ söylemleri…
Maraş kıyılarının açılmasıyla başlayan gerilim…
Libya ve Karabağ sorunları…
Suriye, İdlib nedeniyle Rusya, PKK/PYD devletleşme macerasına desteği nedeniyle ABD sıkıntıları…
Biden’in başkan seçilme olasılığı…
Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan’la yüksek tansiyon…
Böylesine hassas bir süreç yaşamakta olan Türkiye’de dış sermaye için güven ortamı var diyebilir miyiz?