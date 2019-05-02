Güneri Cıvaoğlu: Türkiye Rusya’ya ürün ihraç edecek, karşılığında ileri teknoloji silahları alabilecek

Ya ABD karşı tavrını sürdürmenin yanı sıra Türkiye’nin de üretiminde ortak olduğu F-35 uçaklarını vermeyi askıya alınsa!..

Rusya, dünyada ABD silah sanayisiyle rekabet edebilen tek ülke.

Reklam

Örneğin…

ABD’nin F-35’leri ile boy ölçebilecek SU-57 savaş jetleri bir seçenektir.

Rusya -gelen bilgilere göre- Türkiye’ye ‘SU-57’ler dahil ileri teknoloji ürünü bütün silahlarını verebileceğini’ -en hafifletilmiş söylemle- ‘hissettirmiş.’

Reklam

Türkiye bunları ‘dolar ödeyerek’ alamaz.

Bütün uluslararası dolarla ödemeler ABD kontrolünde.

Ancak…

Rusya -gene duyumlara göre- Türkiye’ye silah satışlarını ‘mal karşılığı verebileceğini’ -gene hafifletilmiş söylemle- ‘hissettirmiş.’

Türkiye Rusya’ya ihtiyacı olan ürünleri ihraç edecek, karşılığında SU-57’ler ve diğer ileri teknoloji silahları alabilecek.

Hatta…

‘Ortak imalat da yapılabilecek.’

Bunlar Türkiye’nin elindeki ‘güçlü kartlar.’

Ama…

Böyle bir ‘makas değişimi’ ile Rusya raylarına sapmanın NATO’dan kopmak ya da en azından ‘uzaklaşmak’ güzergâhı demek olduğu da bir gerçek.

Ardından…

Gelebilecek ‘ekonomik yaptırımlar’ riski de bir başka yazıya.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı