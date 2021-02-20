Güneri Cıvaoğlu: Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar hayli büyük; zamana yayılarak daha da irileşebilir

ABD başkanlarının seçildikten sonra çıktıkları ilk yurt dışı geziler önemlidir.

‘Önceliklerinin işareti‘ olarak kabul edilir.

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Obama Ortadoğu gezisine Türkiye’yle başlamıştı.

Trump ise Beyaz Saray’da göreve resmen başlayacağı ocak ayını beklemeden daha Başkan seçildiği belli olduktan birkaç gün sonra Erdoğan’la telefonda konuşmuştu.

Biden Erdoğan arasında bir telefon konuşması henüz gerçekleşmiş değil.

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(…)Beyaz Saray kaynakları yeni Başkan Biden’ın ‘dünya liderleriyle kişisel ilişkiler üzerinden değil, kurumsal yapılarla ilişkiler sürdürme tercihini’ sızdırdılar.

Ancak…

Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar hayli büyük ve çetrefil…

Kurumsal diyaloglarla bırakılırsa, çözülmek bir yana, zamana yayılarak daha da irileşebilir.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı