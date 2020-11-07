Güneri Cıvaoğlu: Timur Selçuk çok önemli bir müzik insanıydı

Hafta sonundan köşeme yansımalar.
Timur Selçuk da görünmezler arasında.
Çok önemli bir müzik insanıydı.
Onu önce Paris’te doldurduğu ilk plağıyla analım.
AYRILANLAR İÇİN…
Yollarımız burada ayrılıyor.
Artık birbirimize iki yabancıyız.
Yaramazlara biraz batar!
Hafta sonundan köşeme yansımalar.
Timur Selçuk da görünmezler arasında.
Çok önemli bir müzik insanıydı.
Onu önce Paris’te doldurduğu ilk plağıyla analım.
AYRILANLAR İÇİN…
Yollarımız burada ayrılıyor.
Artık birbirimize iki yabancıyız.
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde geliştirilen bir sprey corona virüsünün burunda ve akciğerde girişini engelliyor.
ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.
Covid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanları en riskli gruplar arasında yer alıyor. Vaka sayısının 400 bine yaklaştığı Türkiye’de 40 bini aşkın sağlık çalışanı virüse yakalandı. Başka deyişle her on vakadan biri sağlık çalışanı.
Yeniden görülen ‘futbolda şike’ davasında Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.
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