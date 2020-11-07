Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Timur Selçuk çok önemli bir müzik insanıydı

Hafta sonundan köşeme yansımalar.

Timur Selçuk da görünmezler arasında.

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Çok önemli bir müzik insanıydı.

Onu önce Paris’te doldurduğu ilk plağıyla analım.

AYRILANLAR İÇİN…

Yollarımız burada ayrılıyor.

Artık birbirimize iki yabancıyız.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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