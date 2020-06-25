Güneri Cıvaoğlu: Soyer için ‘ayrılıkçılık’ iddialarının ‘sanal para ayağı’ çökmüş oldu

Bazı iddialara göre -herhalde trollere göre- ‘Tunç Soyer’in ayrılıkçı olduğunun’ işaretiymiş bunlar.

Tunç Soyer aklını peynir ekmekle mi yedi ki böyle bir şeyi düşünebilsin?

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Ama…

Bu gibi iddialarda bulunanların ‘akıl tutulması’ yaşadıkları söylenebilir.

Neyse ki…

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Tartışmacılardan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu bir konuşmayı referans gösterdi.

Erdoğan ‘AK Partili Konya Belediyesi’nin sanal para girişimini’ açıklamış ve desteklemiş.

Çağın gerekleriyle uyumlu ‘sanal para’ devletler düzeyinde olduğu kadar yerel yönetimler ve şirketler ölçeğinde de hayata geçirilmekte.

Böylece Tunç Soyer için ‘Kafasında ayrılıkçılık var’ iddialarının ‘sanal para ayağı’ çökmüş oluyor.

Hoş, çok da ciddiye alınır tarafı olmamalıydı ya…

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı