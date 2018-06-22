Güneri Cıvaoğlu: Seçimlerin tekrarlanmayacağı anlaşılmakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez “koalisyonu” bir ihtimal olarak telaffuz etti.

Bu seçimler için “bıçak sırtında” söylemleri uçuşmakta.

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Özellikle İnce’nin mitinglerinden görüntüler “24 Haziran için tahminleri” zorlaştırıyor.

Ama…

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“Çok bilinmeyenli denklemlerde” kullanılan tek tek her bilinmeyeni devre dışı bırakmak yöntemini uygulayalım.

Önemli bir bilinmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saf dışı edildi.

Şöyle ki…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birinci ya da ikinci turda seçilmesi ve “Ak Parti’nin Meclis çoğunluğunu alamaması ama 300’ü ancak MHP ile birlikte aşabilmesi” ihtimali var.

MHP’ye bazı bakanlıkların verilmesi ve Meclis’te de “Cumhur İttifakı’nın sürmesi” durumudur bu.

Kısacası…

“Seçimlerin tekrarlanmayacağı” anlaşılmakta.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı