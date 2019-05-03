Güneri Cıvaoğlu: Sandık sorunu kriminal boyuta mı taşınıyor?

YSK kararı beklenirken ufuk turuna devam.

AK Parti ve MHP’nin “sandıklarda sorun” iddiası “kriminal” alana mı taşınıyor?

3 ilçede 32 “soruşturma” bunu düşündürmekte.

Suç duyuruları üzerine savcılık tarafından 10 kişinin ifadesi alındı.

“Kriminal” boyut YSK kararını etkiler mi?

Ya da…

YSK’dan İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesi gibi bir karara “kamuoyu” oluşturur mu?…

Bu son gelişmelere de bakarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesi ihtimali ağır basıyor” denebilir mi?

Hukukçu kimliğimle böyle ya da tersine bir tahmini satırlarıma yansıtmamın doğru olmadığını düşünüyorum.

Fakat…

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Tartışmaların “seçim yasası” çerçevesinden “ceza hukuku” alanına da sirayetiyle daha da ciddiyet kazanacağı görünmekte.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı