Güneri Cıvaoğlu: Putin’le bir kez daha makas açılırsa Cavit Çağlar’ın yeniden işlerliği olup olmayacağını hesaplayın

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a -hazmı zor- bir mektup yazdı.

Türkiye’nin tutumu şimdilik ‘düşük profilde’ kalmak.

Reklam

Haziran sonunda yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına kadar durum idare edilecek.

Bir ışık var mı?

Eğer Türkiye’nin önerdiği ‘bir ortak komisyon’ kurulur ve bu komisyondan S-400’ler için olumsuz karar çıkarsa -hukuk tekniği olarak- bir ‘çıkış’ işareti görünüyor.

Reklam

Ancak…

İdlib’den başlayıp, PKK /PYD’nin Fırat’ın doğusundan Irak’a kadar uzanan fiili durumuna Rusya’nın ‘S-400’lerin feshi halinde’ nasıl bakacağına kadar geniş açılı bakın.

Rusya’ya domates satışının bile etkilerini hatırlayın.

Rus turistler için de hafıza tazelemesi yapın.

Putin’le bir kez daha makas açılırsa bir Cavit Çağlar katsayısının yeniden işlerliği olup olmayacağını hesaplayın.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı