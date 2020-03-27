Güneri Cıvaoğlu: Öldürücü olmaktan ne çıkarı var? Kovid-19 da şaşkınlık sürecinde

‘Öldürücü’ olmaktan ne çıkarı var?

Konakladığı bedeni öldürünce kendisi de yaşayamayacak ki!..

Reklam

Oysa bütün canlıların birincil içgüdüsü hayatta kalmaktır.

Bedenlerimizdeki milyonlarca bakteri ve virüslerle birlikte (örneğin herpes bunlardan biri) yaşadığımız gibi Kovid-19’un da bedenlerimiz de ölümcül olmadan yaşaması için mutasyon geçirmesi kendi yararına.

Sonra…

Okudum ki Kovid-19 da şaşkınlık sürecinde.

Hayvanlarla birlikte yaşamını sürdürürken tamamen yabancısı olduğu insan vücudunu algılayamıyor henüz.

Yani o da ne yaptığını bilemiyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı