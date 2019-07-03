Güneri Cıvaoğlu: NATO’da füze savunma sistemi olmayan tek üye ülkeyiz

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri sürekli ‘dış politika sorunu olarak’ tartışılmakta.
“- ABD yaptırımlarıyla…
– Rusya’ya söz verildi. Dönüş yapamayız. Rusya’yla da aramız açılmasın.”
Oysa…
Türkiye savunmasının gerçekten, yukarıda belirttiğim gibi S-400’lere acil ve büyük ihtiyacı var.
S-400’ler, Türkiye’nin ABD’ye karşı satranç tahtasına sürdüğü bir hamle taşı değil.
Etrafımızdaki tehdit çemberinin zorunlu kıldığı bir gereksinim.
Bunu 70 yıla yakın süredir aynı blokta yer aldığımız ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerimiz anlayabilmeli.
NATO’da ‘füze savunma sistemi olmayan tek üye ülkeyiz.’
Yunanistan’ın bile -Girit Adası’ndaki bir depoda tutulan- Rusya üretimi ‘S-300’ü var.’
Güney sınırımızdaki PKK/PYD kuşağına ABD’nin ‘Patriotları konuşlandıracağı’ yolunda söylemler havada uçuşmakta.
Sonuç…
Türkiye, S-400’leri alacak, konuşlandıracak.