Güneri Cıvaoğlu: Miçotakis’in ayranı kabardı, Türkiye’yi ‘yapayalnız kalmış’ görüyor

Miçotakis’in ayranı kabardı.

Türkiye’yi “yapayalnız kalmış” görüyor.

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Arkasına AB’nin yanı sıra İsrail, Mısır ve körfez ülkelerini de alarak Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyor.

Gövde gösterileri yapıyor.

Seyir halindeki Türk gemilerinin arasından -manevra bahanesiyle- Fransız savaş gemisi geçirterek horozlanıyor.

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Türk ve Yunan uçaklarının kanat kanada geldiği hallerde Yunan gazetelerine “Türk pilotları beyaz saçlı, yaşlı” gibi haberler uçurtuyor.

Türkiye’nin kararlılığı ise bu çeşit palikarya kabadayılık gösterileri için arandığı fırsat oluyor.

Kısacası, ateşle oynuyor.

“Tedbirsizlik kıvılcımlarının gerçek bir savaşa dönüşmesi” ihtimalini Miçotakis ya göremiyor ya da görüyor ama “çatışmanın birkaç saat içinde durdurulacağı” düşüncesiyle buradan iç politika primi üretmeyi düşünüyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı