Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Miçotakis’in ayranı kabardı, Türkiye’yi ‘yapayalnız kalmış’ görüyor

Miçotakis’in ayranı kabardı.

Türkiye’yi “yapayalnız kalmış” görüyor.

Reklam

Arkasına AB’nin yanı sıra İsrail, Mısır ve körfez ülkelerini de alarak Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyor.

Gövde gösterileri yapıyor.

Seyir halindeki Türk gemilerinin arasından -manevra bahanesiyle- Fransız savaş gemisi geçirterek horozlanıyor.

Reklam

Türk ve Yunan uçaklarının kanat kanada geldiği hallerde Yunan gazetelerine “Türk pilotları beyaz saçlı, yaşlı” gibi haberler uçurtuyor.

Türkiye’nin kararlılığı ise bu çeşit palikarya kabadayılık gösterileri için arandığı fırsat oluyor.

Kısacası, ateşle oynuyor.

“Tedbirsizlik kıvılcımlarının gerçek bir savaşa dönüşmesi” ihtimalini Miçotakis ya göremiyor ya da görüyor ama “çatışmanın birkaç saat içinde durdurulacağı” düşüncesiyle buradan iç politika primi üretmeyi düşünüyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...