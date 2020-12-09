Güneri Cıvaoğlu: Merkel sıcak kestaneleri ocaktan toplama işini Portekiz’e bırakıyor

Almanya özelinde bir durum var.

Almanya AB’nin dönem başkanı.

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Merkel bu ayın sonundan itibaren dönem başkanlığının Portekiz’e geçmesi nedeniyle “Türkiye’ye karşı sert tavırlar bizim dönemimizde olmasın” deyip sıcak kestaneleri ocaktan toplama işini Portekiz’e bırakıyor.

Burada Fransa’nın durumuna da işaret edeyim.

Macron Fransa’sı bir süredir Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avusturya’nın yanında yer alıyordu.

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Ancak…

Ortalarda bir yere doğru kayar gibi artık.

Fransa’nın Türkiye bankaları ve özel sektöründen alacaklı AB ülkeleri arasında ağır risk taşıyan bir devlet olduğunu da belirteyim.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı