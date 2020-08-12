Güneri Cıvaoğlu: ‘Mavi vatan’ suları altında gelecek nesilleri de kucaklayacak zenginlikte enerji rezervleri söz konusu

Bu su altı hazinesi nerede?

1 Kıbrıs’ın batısı, Girit’in doğusu ve güneyinde…

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2 Kaş’tan Mısır’a bir hat çekin bu hattın doğusu ve Girit’in güneyinde.

Bunlardan birincisi Türkiye’nin alanı, ikincisi ise Libya’nın…

Yani…

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Bunca kıyametin kopması, araştırma, sondaj ve sismik gemilerimiz sadece ‘bayrak gösteriyorlar’ onlara savaş gemilerimiz eşlik ediyorlar mı diye değil.

‘Mavi vatan’ suları altında, Türkiye’nin gelecek nesillerini de kucaklayacak zenginlikte ‘enerji rezervleri’ söz konusu.

Ekonomik gücü birkaç kez katlanmış Türkiye…

Küresel ilk 10’a girme iddiasını öne çekecek bir altın katsayı.

3×300 KM

Dünya’da 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ile askeri ve akademik araştırma gemilerinden oluşan kendi filosuna sahip tek ülke denebilir Türkiye için.

Kimseye, hiçbir şirkete göbek bağımız yok.

Ciddi bir avantaj bu.

Bu gemilerden Oruç Reis tartışmaların odağında…

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı