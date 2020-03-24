Güneri Cıvaoğlu: Koronavirüse maruz kalıp iyileşmiş biri neler yaşamış, ilk kez böyle bir günceyi okudum

Koronavirüse (Kovid-19) maruz kalıp, iyileşmiş biri neler yaşamış, neler hissetmiş, ilk kez böyle bir günceyi okudum.

Her anını hissettiğim bir belgesel gibi…

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Etkilendim…

Farkındalığa katkısı olabilir umuduyla bu genç adamın satırlarını -kısaltarak- paylaşıyorum…

BEŞİNCİ GÜN…

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Sonuç…

Virüs resmen içimden geçti 3-4 günde.

Olay çok mekanik, normal griple alakası yok.

Vücut, içine giren sentetik bir maddeyi atmaya çalışır gibi uğraş veriyor.

Yaşlılar için tehlikeli olan ise ciğerlerin dolup, nefes darlığı, solunum yetmezliği yaşanılan süreç…

Benim yaşadığım o geceyi 70-80 yaşında biri atlatamazdı.

Bunu bilerek ve sizi korkutmak için yazıyorum.

Burundan ciğere inip doldurması aşırı hızlı ilerliyor.

Bu yüzden lütfen durumu ciddiye alın.

Yaşınız varsa anlattığım belirtilerin başında bir hastaneye gidin.

Çünkü ciğerlere inince oksijen veya solunum cihazına ihtiyaç duyacaksınız.

Ben şu anda iyiyim.

Bağışıklık kazanmış olma ihtimalim yüksek fakat kimseye de yaymamak için evde kendi karantinamı yapıyorum.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı