Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: İstanbul’daki binaların 14 bini, içindekiler için mezar olma riski taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi bir deprem tahmin protokolü imzaladı.

305 sayfalık bu rapor çok değerli bir çalışma.

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Önce… İyi tarafıyla başlayalım.

7.5 büyüklüğündeki depremde İstanbul’daki 1 milyon 166 bin 330 binanın yarısından hayli fazlası hasar görmeyecek.

Daha net ifadeyle, yüzde 57.5’i…

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Binaların yüzde 25.9 ise hafif hasarla kurtulacak.

Yüzde 12.6’sı orta hasar görecek.

Yüzde 2.9’u da ağır.

Yüzde 1.2’sinin çok ağır hasar görmesi öngörülüyor.

Toplamı 195 bin.

Ağır ve çok ağır hasara uğrayacak bu binalardan 14 bini ‘içindekiler için mezar olma riski taşıyor.’

Ortalama 14 bin civarında can kaybı tahmin ediliyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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