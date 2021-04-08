Güneri Cıvaoğlu: ‘İktidara altın tepside malzeme sundu’ denebilir

Son tahlilde emekli amirallerin duyurusu iktidara -bir bakıma- “altın tepside malzeme sundu” denebilir.
Küllenmiş olan ‘vesayet‘ iddiaları yeniden harlandı, alevlendi…
İktidara ‘mağdur‘ profilini bir kez daha çizme olanağını verdi.
Muhalefetin işlemekte olduğu ‘çarşı-pazar ekonomisi’ sorunları, geri plana itilmiş oldu.
Herhalde… Bir süre daha ‘emekli amirallerin duyurusu‘ gündemin ilk sırasında kalabilir.
Çünkü… TSK’daki muvazzaf subaylarla ve başka odaklarla ilişki araştırmaları çerçeveyi genişliyor.