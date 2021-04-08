Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: ‘İktidara altın tepside malzeme sundu’ denebilir

Son tahlilde emekli amirallerin duyurusu iktidara -bir bakıma- “altın tepside malzeme sundu” denebilir.

Küllenmiş olan ‘vesayet‘ iddiaları yeniden harlandı, alevlendi…

Reklam

İktidara ‘mağdur‘ profilini bir kez daha çizme olanağını verdi.

Muhalefetin işlemekte olduğu ‘çarşı-pazar ekonomisi’ sorunları, geri plana itilmiş oldu.

Herhalde… Bir süre daha ‘emekli amirallerin duyurusu‘ gündemin ilk sırasında kalabilir.

Çünkü… TSK’daki muvazzaf subaylarla ve başka odaklarla ilişki araştırmaları çerçeveyi genişliyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Ayvatoğlu’ndan sonra ‘enteresan profil’ de gözaltında

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullandığı görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabının yeni ‘keşfi’, cumhurbaşkanı koruması olduğunu öne süren kişi gözaltına alındı.