Güneri Cıvaoğlu: İdlib teröristlerin, radikal unsurların ve muhaliflerin toplandığı ‘tehdit üreten’ bir coğrafya

Türkiye, ABD ve Rusya güç mücadelesinde İdlib…

İdlib, teröristlerin, radikal unsurların ve muhaliflerin toplandığı “tehdit üreten” bir coğrafya.

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BM’nin 15 Temmuz 2019 tarihli raporunda, “IŞİD’in bir bölümünün İdlib’e geçtiği” belirtiliyor.

Raporda, “yabancı terörist savaşçıların en yoğun toplandıkları iki bölgenin İdlib ve Afganistan olduğu” uyarısı var.

Ayrıca, “yabancı terörist savaşçılar açısından dünyanın en büyük çöplüğü (dumping ground) haline geldiği” de kaydedilmekte.

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BM raporu, aslında şu gerçeğin altını çiziyor:

İdlib, “küçük bir Afganistan”a dönüşmüş durumda…

BM’nin 27 Aralık 2019 tarihli raporunda ise “İdlib’in El Kaide ve DAEŞ/IŞİD bağlantılı grupların barındıkları bir alan olduğu” vurgulanıyor.

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) İdlib’de “en güçlü radikal terör örgütü.”

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı