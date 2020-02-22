Güneri Cıvaoğlu: Esad, Sünni mezhepten olanların çoğundan kurtulmayı amaçlıyor

Olay sadece cihatçıların, muhaliflerin ve onların ailelerinin uzaklaştırılması değil.

Bir şekilde onları Türkiye’nin içeri almasını sağlamak. Bir etnik temizlik hareketi yapılıyor.

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Esad Suriye yeniden yapılanırken seçim sandıkları açıldığında Sünni mezhepten olanların çoğundan kurtulmayı amaçlıyor.

İdlib zaten 750 bin nüfuslu bir şehirdi. Böyle 4 milyon nüfusa nasıl geldi?

Cihatçıları ve ailelerini rejim otobüslere bindirerek kazandığı her toprak parçasından İdlib’e gönderdi. Haliyle, büyük bir muhalif nüfus oluştu İdlib’de.

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Artık Suriye’de çözüme ve masa başında oturmaya geçilirken, bir yandan mümkün olduğunca geniş coğrafyayı yeniden kazanmış olmak, öte yandan da

Sünni nüfusu Suriye sınırları dışına itmek politikası izliyor. Yüzyılın büyük insanlık dramı yaşanmakta Suriye’de.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı