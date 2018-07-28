Güneri Cıvaoğlu: Erdoğan’ın anında ve sert yanıt vermemesi gerçekçi tavır

ABD Başkanı Trump “züccaciye dükkânına dalmış fil” gibi.

Yüzlerce yıllık diplomasi kurallarını, devletlerin uluslararası hukuktaki “ahde vefa” ilkelerini, “geleneksel ve kadim dostluk” güvenlerini allak bullak etmekte.

Reklam

Misafiri olan Almanya Şansölyesi Merkel’e yaptığı muameleyi hatırlayın.

AB’yi “hasım gördüğü” açıklamasını.

Reklam

Çin ve AB ile anlaşmaları bir çırpıda silen “vergi” darbelerini…

Neyse ki…

Trump’ın “geri adım atma” tarafı da var.

O nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anında ve sert yanıt vermek yerine biraz suların durulmasını beklemesi “sağduyulu” ve “gerçekçi” tavırdır.

Güneri Cıvaoğlu’nın yazısı