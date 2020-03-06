Güneri Cıvaoğlu: Erdoğan Putin’le görüşmesinde ‘bilgece cehalet’ gösterdi

Kapılar kapanıp iki lider baş başa kalmadan önce Putin, TV kameralarına, geçen perşembe 33 şehit verdiğimiz saldırı bağlamında “TSK’nın orada olduğunu biz bilmiyorduk rejim de bilmiyordu kimse bilmiyordu. Türkiye’nin kayıpları için üzgünüz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “biliyordunuz, bile bile vurdunuz” diye üstüne gitmedi. İyi dileklerde bulundu.

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Eskiler bu gibi durumlara “tecahül-ü arifhaneden gelmek” derlerdi.

Yani ‘bilgece cehalet’ gösterek ‘mış gibi yapmak…’ Halk diline ‘bilmezlikten gelmek’ ve ‘yüzlememek.’

Özellikle 33 şehidimiz bağlamında Putin’in “Türklerin orada olduğunu biz de, rejim de bilmiyorduk” söylemi, Erdoğan’ın bu acı olaydan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “koordinatlarımızı Rusya’ya bildirmiştik” açıklamasını tekrarlamaması “iki ülke arasındaki iyi ve derin ilişkilerin sürdürülmesi” dileğini vurgulaması beyaz sayfa açmak iradesiydi.

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Güneri Cıvağolu’nun yazısı