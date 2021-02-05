Güneri Cıvaoğlu: Erdoğan belki de farklı nedenlerle ‘sivil anayasa’ fikrini gündeme getirdi

Hazırlanacak anayasa metnini Meclis’te doğrudan doğruya ya da referandum yoluyla hayata geçirmeleri -şu aşamada- mümkün değil.
O halde ‘fizibilitesi‘ olmayan iki siyasi projeden söz edebiliriz.
Ancak…
Burası Türkiye, siyasette 24 saatin bile uzun süre sayıldığı ülkemizde hiçbir şeye ‘kesin‘ denemez.
Sürprizler için daima bir ihtiyat payı bırakılmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de farklı nedenlerle ‘sivil anayasa’ fikrini gündeme getirdi.
Kimilerine göre sebep ‘gündemi değiştirmek olabilir...’