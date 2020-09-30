Güneri Cıvaoğlu: Cumhur ittifakı, millet ittifakının karaciğerine vuruyor

İYİ Parti’deki liberal kanadın tasfiyesiyle, HDP’lilerin gözaltına alınışı ve HDP’li 7 milletvekili hakkında fezleke arasında ne ilişki olabilir?

HDP’li milletvekilleri için fezleke geldiğinde, dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis toplanacak.

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İYİ Parti’nin milliyetçi kanadı ‘dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana tavır koyacaklar ve böylece Millet İttifakı’nda bir çatırdama sağlanacak.’

İYİ Parti’den Milliyetçi rengi daha ağır basan milletvekillerinin kopması, tabanda seçmeninin İYİ Parti’den kopmasına neden olmayabilir.

Bu senaryo uygulamaya konmuş görünüyor.

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Dönüşü yok gibi…

İleri sayfalar da tek tek açılacak.

HDP kartı oynanacak.

HDP’li milletvekilleri için dokunulmazlıklar Genel Kurul’a geldiğinde “evet” diyenler ve “hayır” diyenler…

Bu oylama sadece İYİ Parti’yi değil CHP’yi de yorabilir.

Politika ringinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın karaciğerine vurmakta.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı