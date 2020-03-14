Güneri Cıvaoğlu: ‘Corona’ya karşı anahtar kelime ‘dijitalleşme’

Bir diğer dayanıklılık testi “sosyal yapıdaki kırılmalar…”

Özellikle yaşlılar bir bakıma “izole” oluyor.

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Devlet politikalarında yaşlıların kendilerini çok yalnız hissetmelerini önleyecek ve o yaş kesimindeki kırılmaları esnetecek kucaklayıcı yaklaşımlara ihtiyaç var.

Bir anahtar kelime de “dijitalleşme…”

Donanımı zorunluluk haline geliyor.

Yaşlılar da bundan payını alıyor.

Ama…

Sadece yaşlılar değil “Home Office (ev ofis)” uygulaması yaygınlaşacağı için internet üzerinden çalışma her yaş için önem kazanıyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı