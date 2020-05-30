Güneri Cıvaoğlu: CHP’ye karşı yapılmış darbe girişimlerine dair neden tek söylem duyulmuyor?

Tartışmaları izliyorum.

Yukarıda verdiğim darbeler dökümüne bakarak düşünüyorum!

Reklam

“CHP, bir türlü seçimle iktidar olamayacağını bildiği için askeri darbecilerle yan yana olmak ve darbelerden yararlanmakla” suçlanıyor.

Ama…

CHP adına ekranlarda konuşan, gazetelerde yazanlardan “CHP’ye karşı yapılmış darbe girişimlerine” dair neden tek söylem duyulmuyor?

Reklam

Arkadaş sen ne diyorsun?

CHP’nin lideri İsmet İnönü’nün de başında bulunduğu hükümetlere karşı iki kez darbe girişimi oldu.

Birincisi 22 Şubat 1962’de, ikincisi 21 Mayıs 1963’te. Başında Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir vardı.

Harp Okulu öğrencilerini silahlandırıp radyoyu ele geçirmeye kalkıştılar.

Başaramadılar.

Ankara yakınlarındaki bazı birlikler de bu darbe girişimine katıldı.

“Yani arkadaş, bu mu CHP’nin darbecilerle işbirliği? İki kez CHP’ye de karşı darbe yapıldı. CHP lideri Başbakan İsmet İnönü’nün tarihi ağırlığı sayesinde her ikisi de bastırıldı.”

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı