Güneri Cıvaoğlu: CHP ve fabrika ayarları

CHP için “yeni nesil siyasi parti” söylemi var.
Ama…
“CHP, kuruluşunun fabrika ayarlarına dönüyor” da denebilir mi?
2019 CHP’sinin 31 Mart ve 23 Haziran sandık sonuçlarıyla doğrulanan “yeni nesil particilik politikası” aslında Atatürk sonrasında uzun süre özünden uzaklaşmış kimlik kartını hatırlayıştır.
Atatürk hâlâ milletimizin ortak değeriyse, 81 yıldır en az 5 nesil onu hâlâ yürekten seviyor, ilkelerini benimsiyorsa, birçok yüce vasfının yanı sıra, bu “halk için, halkla beraber” özelliğinin altını çizin.