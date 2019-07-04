Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: CHP ve fabrika ayarları

CHP için “yeni nesil siyasi parti” söylemi var.

Ama…

Reklam

“CHP, kuruluşunun fabrika ayarlarına dönüyor” da denebilir mi?

2019 CHP’sinin 31 Mart ve 23 Haziran sandık sonuçlarıyla doğrulanan “yeni nesil particilik politikası” aslında Atatürk sonrasında uzun süre özünden uzaklaşmış kimlik kartını hatırlayıştır.

Atatürk hâlâ milletimizin ortak değeriyse, 81 yıldır en az 5 nesil onu hâlâ yürekten seviyor, ilkelerini benimsiyorsa, birçok yüce vasfının yanı sıra, bu “halk için, halkla beraber” özelliğinin altını çizin.

Reklam

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...