Güneri Cıvaoğlu: Çankaya Köşkü ‘bağımsız Cumhuriyetin müzesi’ yapılsa

Küllieye’den dış görüntüleri, fotoğraflardan, video kayıtlarından, TV ekranlarından, gazete sayfalarından biliyorsunuz.

İçeriden gözlemlerim ise bir kaç cümleyle şöyle:

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“Yeşilin koyu tonlarıyla bol bol mermer kullanmış. Masif ahşap, bronz detaylar, yüksek tavan, dikdörtgen uzun pencereler birbirini tamamlıyor.”

Görkemli bir bina.

Nacizane benim gönlüm İstiklal Savaşı’nın, Cumhuriyetin anılarıyla dolu Çankaya Köşkü’nde.

“Başkanlık Sisteminin gerektirdiği bürokratik yapılanma için Beştepe Külliyesi bir çözüm olarak düşünülmüş” olabilir ama Çankaya Köşkü de hiç değilse “bağımsız Cumhuriyetin müzesi” yapılsa.

Çünkü 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Başbakanlık olmayacak.

Çankaya Köşkü de Başbakanlık olarak kullanılmayacak.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı