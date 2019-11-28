Güneri Cıvaoğlu: ‘Bütün renkler kirlenirken en hızlı kirlenen beyazdır’ söyleminin kanıtı gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su sorunu başgösterdiğini öne sürerek, kendisini “Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız” diye yanıt verdi.