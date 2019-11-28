Güneri Cıvaoğlu: ‘Bütün renkler kirlenirken en hızlı kirlenen beyazdır’ söyleminin kanıtı gibi

Hapisten çıkarken müdüre “Benim gidecek yerim yok, n’olur bırakın yatmaya devam edeyim, dışarıda kötü yollara düşerim diye korkuyorum” diye yakaran delikanlı bir süre sonra Haluk Bilginer’in yerini alır.
Artık o karanlık âlemin insanı olmuştur.
Otelde bu kez elindeki tespihi pişkinlikle sallayan, müşterilerle pazarlık ederken çayını yudumlayan “kadın satıcısına” dönüşür.
Masumiyetin kirlenişi.
“Bütün renkler kirlenirken en hızlı kirlenen beyazdır” söyleminin kanıtı gibi.
Film vizyona girdiği yıl Antalya Film Festivali’nde 4 Altın Portakal, Altın Koza Film Festivali’nde 4 ödül almıştı.