Güneri Cıvaoğlu: Bu ‘kısa koşu’ değil, ‘uzun soluklu’ bir zorlu süreç

Korku ‘nedeniyle’ değil ‘bilinçle’ evlere kapanmalıyız.
Kendimizi aklın ışığında izole etmeliyiz.
Bunu yapabilirsek evde kalmak -nispeten- daha kolay olur.
‘Korkudan’ kaynaklanan ‘panikle’ yanlışlar yapmamalıyız.
Korku, paniği…
Panik de stresi üretir.
Bilim adamlarından dinlediklerime göre Kovid-19’un yerleşmek için sevdiği ve kolay sızabildiği ortam ‘stresli bünyeler…’
Stresin bir diğer -olası- etkisi beslenme düzenini bozmak.
Obezite çarpanı olduğu kesin.
Kovid-19 obez bedenlere daha kolay sızıp yerleşebiliyor.
Stresin şeker hastalığına, tansiyona, dolaşım bozukluklarına, sindirim sitemine de olumsuz etkileri var.
Bunlar da Kovid-19’un ulaşmakta zorlanmadığı bünyeler.
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Uzatmayayım…
Evde kalmayı, izole olmayı gerilime dönüştürmeden güzelleştirmenin bir yolunu bularak yaşamı sürdürmeliyiz.
Çünkü…
Bu ‘kısa koşu’ değil.
‘Uzun soluklu’ bir zorlu süreç.