Güneri Cıvaoğlu: Bu ‘kısa koşu’ değil, ‘uzun soluklu’ bir zorlu süreç

Korku ‘nedeniyle’ değil ‘bilinçle’ evlere kapanmalıyız.

Kendimizi aklın ışığında izole etmeliyiz.

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Bunu yapabilirsek evde kalmak -nispeten- daha kolay olur.

‘Korkudan’ kaynaklanan ‘panikle’ yanlışlar yapmamalıyız.

Korku, paniği…

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Panik de stresi üretir.

Bilim adamlarından dinlediklerime göre Kovid-19’un yerleşmek için sevdiği ve kolay sızabildiği ortam ‘stresli bünyeler…’

Stresin bir diğer -olası- etkisi beslenme düzenini bozmak.

Obezite çarpanı olduğu kesin.

Kovid-19 obez bedenlere daha kolay sızıp yerleşebiliyor.

Stresin şeker hastalığına, tansiyona, dolaşım bozukluklarına, sindirim sitemine de olumsuz etkileri var.

Bunlar da Kovid-19’un ulaşmakta zorlanmadığı bünyeler.

…………………

Uzatmayayım…

Evde kalmayı, izole olmayı gerilime dönüştürmeden güzelleştirmenin bir yolunu bularak yaşamı sürdürmeliyiz.

Çünkü…

Bu ‘kısa koşu’ değil.

‘Uzun soluklu’ bir zorlu süreç.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı