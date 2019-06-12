Güneri Cıvaoğlu: Bir ‘hin’ yönetmenin ekrana getirebileceği tek kare bile bazen ‘imaj infazı’ olabilir

Pazar günü ‘siyaset derbisi’ var.

Moderatör İsmail Küçükkaya…

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Fox TV’nin sabah haberlerini sunan deneyimli gazeteci arkadaşımızdır.

‘Muhalif bir kanalın, muhalif habercisi’ olarak tanınmasına karşın bu görevi tarafsızlıkla gerçekleştireceğini düşünüyorum.

Mekânın tarafsız bir salon olması, teknik kadro ve yayın donanımının da iki tarafın önerileriyle oluşacak ‘hibrit’ profili, sanılanın çok ötesinde önemlidir.

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Bir kameramanın, bir ‘hin’ yönetmenin program boyunca kollayıp aniden ekrana getirebileceği tek kare bile bazen siyaseten ‘imaj infazı’ olabilir.

Bunu yayın hayatında yaşadım.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı