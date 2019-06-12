Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Bir ‘hin’ yönetmenin ekrana getirebileceği tek kare bile bazen ‘imaj infazı’ olabilir

Pazar günü ‘siyaset derbisi’ var.

Moderatör İsmail Küçükkaya…

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Fox TV’nin sabah haberlerini sunan deneyimli gazeteci arkadaşımızdır.

‘Muhalif bir kanalın, muhalif habercisi’ olarak tanınmasına karşın bu görevi tarafsızlıkla gerçekleştireceğini düşünüyorum.

Mekânın tarafsız bir salon olması, teknik kadro ve yayın donanımının da iki tarafın önerileriyle oluşacak ‘hibrit’ profili, sanılanın çok ötesinde önemlidir.

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Bir kameramanın, bir ‘hin’ yönetmenin program boyunca kollayıp aniden ekrana getirebileceği tek kare bile bazen siyaseten ‘imaj infazı’ olabilir.

Bunu yayın hayatında yaşadım.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

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