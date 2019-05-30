Güneri Cıvaoğlu: Beyaz saçlılar hamlesi

‘AK Parti’nin ağırlıklı ismi Ali Babacan’ın bir parti kuracağı, arkasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olduğu’ yolundaki fısıltılar 23 Haziran yaklaşırken yoğunlaşıyor.

Böylece ‘küskün AK Partililer’ diye adlandırılan kesimin önünde bir hedef olmasının safları sıklaştırdığı konuşulmakta.

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Bazı yorumlara göre ‘beyaz saçlılar hamlesi’ bu saflarda çözülme etkisi yapmak amaçlı.

‘Yeni bir parti’ gibi soyut bir beklenti yerine somut AK Parti’yi küskünlere bir kez daha ‘çekim merkezi’ yapmak stratejisi mi?

Böyle bir kazanımı olabilir.

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Ama…

Adları açıklananlar zaten Ali Babacan’ın kuracağı söylenen parti ‘aurasında‘ değillerdi.

Artık açıktan açığa muhalefet yapan AK Parti’nin Binali Yıldırım öncesi Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacak parti için de akla gelen isimler değillerdi.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı