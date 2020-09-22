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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Baro genel kurulları yapılırsa çok sayıda bulaş vakası kaçınılmaz olabilir

İstanbul Barosu avukatıyım. Ve aşağıdaki satırları İstanbul Barosu Avukatı sıfatımla yazıyorum.

Ekim ayında tüm Türkiye’de baro seçimleri olacak. Bunların çoğunluğu ekim ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Türkiye’de 130.000 avukat var. Tamamı genel kurullarda oy kullanma hakkına sahip.

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Genel kurula katılmamanın da cezası var.

(…)Kanun gereği bir baronun toplam mevcudunun yüzde 10’u hazır olmadan genel kurul açılamıyor.

Örneğin İstanbul’da 50 bin avukat var. Genel kurulun ilk günü mecburen  en az 5000 avukat aynı yerde bulunacak. Gündem konuları görüşülecek.

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Ertesi gün seçimler yapılacak. İstanbul’daki 50 bin avukatın sandığa gidip oy kullanması gerekiyor.

Baro genel kurulları virüs salgını 2’nci dalga yükselirken önümüzdeki ay yapılırsa çok sayıda bulaş vakası kaçınılmaz olabilir.

(…)Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte çalışarak genel kurulları erteleme yoluna gider mi?

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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