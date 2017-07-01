Güneri Civaoğlu: Bahçeli’nin yıllar sonra ‘En büyük hatam’ sorgulaması yapması mümkün

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Meral Akşener ve MHP’den kopan / koparılanlar yeni bir parti hazırlığındalar.

Tutar mı?

… Demirel’in başında bulunduğu AP’den kopan Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi güçlü isimler DP’yi (Demokratik Parti) kurdular.

42 milletvekilinin ayrılması AP’de deprem etkisi yaptı. Üstelik onları Celal Bayar gibi siyaset tarihinin bir devi de destekliyordu.

Ama…

Gene de “tuttu” denemez. Bir süre sonra yuvaya döndüler. Demirel’le bir söyleşimizde “En büyük hatanız nedir?” diye sormuştum. Cevabı şöyleydi: “Bir kısım arkadaşımın kırılarak kopmalarını önlemek için gereken gayreti göstermedim. Kurdukları parti büyümedi. Yıllar sonra bize geri döndüler. Fakat öyle bir yara almış olduk ki bir daha tek başına hiç iktidar olamadık…”

Meral Akşener ve arkadaşlarının kuracakları parti için öngörü yapmak zor.

Ancak…

Devlet Bahçeli’nin de yıllar sonra tıpkı Demirel gibi -en azından kendi kendine- “En büyük hatam” sorgulamasını yapması mümkün.

Güneri Civaoğlu’nun yazısı