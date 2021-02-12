Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: AYM kararına dört ay geçtikten sonra uymanın izahında soru işaretleri var

Berberoğlu’nun mahkumiyeti ‘bütün sonuçlarıyla beraber’ kaldırıldı.

Ve dün Enis Berberoğlu ‘yeniden Milletvekilliği statüsünü’ kazandı.

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Yeniden yargılanması için Berberoğlu’nun dokunulmazlığının bir kez daha kaldırılması bağlamında süreç tekrarlanacak gibi görünüyor.

Hukukçu şapkam altında -ilke olarak- ‘yargıya bütün saygımla’ belirteyim ki ‘Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışmak hatta eleştirmek’ her vatandaşın hakkıdır.

Ama…

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Buna karşılık Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak da bütün ilgili kişiler ve kurumlar için zorunluktur.

Bu açıdan bakarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha ilk Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ kararına uyması gerekirdi.

4 ay önce uymayıp, aradan 4 ay geçtikten sonra uymanın izahında cevap bekleyen soru işaretleri var.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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‘Afrika dahil’

Yönetmen Salvador Calvo’nun 14 dalda, Mart 2021’deki Goya ödüllerine aday olan filmi ‘Adu’ insanlığımızı sorgulatan ve iyi işlenmiş, bir göçmen öyküsü filmi.

Hayvanları seven, insanları da sever

Bu sefer yazımı hafif tutup hayatımın sporu binicilikle ilgili hislerimi sizle paylaşmak ve ata binmeyi veya çocuğunu ata bindirmeyi düşünenlere güzellikler hissettirmek amacıyla hazırladım.