Güneri Cıvaoğlu: AYM kararına dört ay geçtikten sonra uymanın izahında soru işaretleri var

Berberoğlu’nun mahkumiyeti ‘bütün sonuçlarıyla beraber’ kaldırıldı.

Ve dün Enis Berberoğlu ‘yeniden Milletvekilliği statüsünü’ kazandı.

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Yeniden yargılanması için Berberoğlu’nun dokunulmazlığının bir kez daha kaldırılması bağlamında süreç tekrarlanacak gibi görünüyor.

Hukukçu şapkam altında -ilke olarak- ‘yargıya bütün saygımla’ belirteyim ki ‘Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışmak hatta eleştirmek’ her vatandaşın hakkıdır.

Ama…

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Buna karşılık Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak da bütün ilgili kişiler ve kurumlar için zorunluktur.

Bu açıdan bakarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha ilk Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ kararına uyması gerekirdi.

4 ay önce uymayıp, aradan 4 ay geçtikten sonra uymanın izahında cevap bekleyen soru işaretleri var.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı