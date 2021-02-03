Güneri Cıvaoğlu: ‘Aşı obezitesi’ zengin ülkelerin şovenizmini de yansıtıyor

Global Opinions Editörü Karen Attiah, “Zengin ülkeler dünyada üretilen aşıların büyük çoğunluğunu yutarken, yoksullar -kalitesi daha düşük ve sayıları yetersiz- aşılara bile erişmiyor” görüşünde.

“Aşı obezitesi” zengin ülkelerin “şovenizmini” de yansıtıyor. İnsanlığı eşitsizlik ekseninde daha da bölüyor. Yoksulların sırtına “tıbbi eşitsizlik” yükü de binmekte.

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Duke Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi’ne göre “7 milyar 200 milyon doz onaylanmış Kovid-19 aşısı alımından 4 milyar 200 milyon dozu en zengin ülkelere gitti.”

Yani… Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 16’sını temsil eden yüksek gelirli ülkeler dozların yüzde 60’ına el koymuş durumdalar.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı