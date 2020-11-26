Güneri Cıvaoğlu: Arınç’ın dile getirdiği dosyalar bu açıdan da görülmeli

Türkiye-AB ilişkilerinde kısa süreden beri gündemimizde olan hukuk reformu nasıl bir rol alabilir?
AB, Ankara’ya “Hukuk reformu yapın, demokrasi çıtasını yükseltin” diye bir dayatmada bulunmuyor…
“Aksi halde, yaptırım uygularız” tehdidiyle aba altından sopa göstermiyor.
Ama… İlerleme raporlarında ‘Türkiye’deki adalet gözlemleri‘ yer almakta.
Anayasa Mahkemesi’nin ve AİHM kararlarının uygulanmadığı dosyalar da ‘AB’nin Türkiye sicil satırlarında‘ yer almakta.
Bugünden 10 Aralık’a kadar hukuk reformu mümkün değil.
Ama… Bütçe görüşmelerinden sonra ‘Parlamentonun hukuk reformunu gerçekleştirecek yasaları görüşeceğinin’ açıklanması, AB zirvesi öncesinde “değerli bir artı algısı” üretebilir.
Tabii ‘inandırıcı olabilmesi‘ şartıyla.
Arınç’ın dile getirdiği dosyalar bu açıdan da görülmeli.