Güneri Cıvaoğlu: Anketler yanılgı içinde; nedeni ‘utangaç Trump seçmenleri’

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde de anketler ‘Hillary Clinton’u kesin olarak önde’ gösteriyordu.

Sadece iki anketör diğerleri gibi ‘hazırlıksız’ yakalanmadılar.

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İhtiyatlıydılar.

Arie Kapteyn ve Robert Cahaly…

Onlara göre, ‘Trump’ı destekleyenler anketlerde eksik sayılmıştı. Bu defa da anketler genellikle o yanılgının içindeler.’

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Nedeni ‘utangaç Trump seçmenleri…’

Trump’a oy verecek olanlar anketlerde bunu söylemekten ‘utanıyorlar.’

Trump’ı tercih ettikleri için çevrelerinde yargılanacakları, küçümsenecekleri gibi kaygıları var.

Amerika’da ana akım medyanın ve dünya medyasının Trump’ı aşağılayan yayınları nedeniyle anket sorularına doğru cevap vermiyorlar.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı