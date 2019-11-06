Güneri Cıvaoğlu: Altan ve Ilıcak’ın bilerek ve isteyerek FETÖ’ye destek verdiklerine inanmam

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan beraat etmiş değiller.

‘Kanun yolları‘ açık olmakla beraber ‘mahkûmiyet’ kararları açıklandı.

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Onların bilerek ve isteyerek FETÖ’ye destek verdiklerine ve hele darbe girişimi fikrini paylaştıklarına inanmam.

İkisini de tanıyorum.

Ne var ki…

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Onların bazı ciddi yanlışları yok farz edilemez. Acı çeken, hapis yatan, hatta hayatlarını kaybeden Ergenekon kumpası mağdurları hafızalarda taze…

Kökü Türkiye hudutlarının çok ötesinde kabaran bir büyük dalga -iradeleri dışında- onları da içine almıştır.

Nazlı’nın ve Altan’ın acılar çekmiş, yaşamını yitirmiş mağdurlar ve aileleri için yürekleri sızlamış olmalı.

Ancak…

Bütün bunların ötesinde gazetecilerin hapiste olmamaları gerekirdi.

Tahliyeler ve Mehmet Altan için beraat kararı önemlidir, iyi olmuştur.

İçeride hâlâ bir an önce tahliye edilmeleri gereken başka isimler de var.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı